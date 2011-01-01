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25
Мар
2013

О Японии

Япония – государство, расположенное на группе восточноазиатских островов в Тихом океане. Четыре крупных острова и множество мелких по своей природе являются горными или вулканическими. Одной из визитных карточек страны считается гора Фудзи, точнее вулкан – самая высокая точка Японии. Несмотря на небольшую площадь страны, по численности населения она замыкает первую десятку стран мира. Япония успешна в экономической сфере: имеет высочайшие показатели ВВП, входит в десятку крупнейших экспортеров и импортеров. Как член ООН и Большой восьмерки, имеет влияние на мировую ситуацию, участвует в решении глобальных проблем. Главным успехом Японии можно назвать высокую продолжительность жизни ее жителей.

История «страны восходящего солнца» тесно переплетается с историей Китая и других азиатских стран. Из них к японцам перекочевали сеяние риса, способы обработки металлов и строительства, буддизм и многие философии. О ранней истории государства можно узнать из китайских хроник. Со временем Япония стала плавно переходить от заимствованного к собственному: была придумана слоговая азбука – кана, создавались летописи и литературные произведения.

Сегодня государство является конституционной парламентской монархией. Япония проводит политику невмешательства в войны, используя собственные военные силы исключительно для самообороны.Япония – государство, расположенное на группе восточноазиатских островов в Тихом океане.

Покрытая горами и возвышенностями, имеющая протяженную береговую линию, на юге страна окаймлена коралловыми рифами. Оказывается, существуют Японские Альпы, в которые входят хребты Акаиси, Кисо и Хида. Горный рельеф пронизан полноводными реками и озерами. Климат меняется от субтропического на юге до низких температур на севере. Сейсмическая активность вызывает сильные тайфуны и землетрясения. Например, серия землетрясений 2011 года повредила японскую АЭС и привела к утечке радиации.

Более половины территории Японии покрыты хвойными и широколиственными лесами, ближе к югу встречаются пальмы, папоротники и орхидеи. Распространены бамбук, многие кустарники и травы. В лесах водятся медведи, лисы, волки, зайцы, макаки, антилопы, множество птиц, проживающих и на славянских просторах. Воды полны рыбой, в том числе сельдью, треской, тунцом, а в пресных водоемах карпами, сомами и т.п.

47 префектур Яяпония, токия, города япониипонии населяют 127 млн. человек - 98% японцев и лишь 2% других национальностей. Большинство японцев являются приверженцами синтоизма и буддизма, многие исповедуют сразу несколько религий. В Японии 15 государственных праздников, являющихся выходными днями, и еще больше неофициальных. Праздником цветения сакуры наслаждаются как сами японцы, так и туристы, приезжающие специально к этому событию, поэтому туры в Японию сейчас очень популярны.

Япония достигла высот во многих сферах – образования и работы, науки и техники, медицины и социального страхования, охраны природы, но самым весомым остается успех в сохранении и приумножении культуры. Например, на весь мир оказали огромное влияние японские аниме и манга.

Покрытая горами и возвышенностями, имеющая протяженную береговую линию, на юге страна окаймлена коралловыми рифами. Оказывается, существуют Японские Альпы, в которые входят хребты Акаиси, Кисо и Хида. Горный рельеф пронизан полноводными реками и озерами. Климат меняется от субтропического на юге до низких температур на севере. Сейсмическая активность вызывает сильные тайфуны и землетрясения. Например, серия землетрясений 2011 года повредила японскую АЭС и привела к утечке радиации.

Более половины территории Японии покрыты хвойными и широколиственными лесами, ближе к югу встречаются пальмы, папоротники и орхидеи. Распространены бамбук, многие кустарники и травы. В лесах водятся медведи, лисы, волки, зайцы, макаки, антилопы, множество птиц, проживающих и на славянских просторах. Воды полны рыбой, в том числе сельдью, треской, тунцом, а в пресных водоемах карпами, сомами и т.п.

47 префектур Японии населяют 127 млн. человек - 98% японцев и лишь 2% других национальностей. Большинство японцев являются приверженцами синтоизма и буддизма, многие исповедуют сразу несколько религий. В Японии 15 государственных праздников, являющихся выходными днями, и еще больше неофициальных. Праздником цветения сакуры наслаждаются как сами японцы, так и туристы, приезжающие специально к этому событию.

Япония достигла высот во многих сферах – образования и работы, науки и техники, медицины и социального страхования, охраны природы, но самым весомым остается успех в сохранении и приумножении культуры. Например, на весь мир оказали огромное влияние японские аниме и манга.

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