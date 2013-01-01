Штраф за недоеденное блюдо: новое правило для посетителей японских ресторанов

Такими радикальными методами некоторые японские рестораны собираются побороть проблему с остатками пищи.
Смысл нововведения не в том, чтобы как можно эффективнее использовать продукты и сэкономить средства, затраченные рестораном на приготовление недоеденного блюда. С одной стороны, дело благое, а с другой ведь посетитель уже заплатил за пищу, зачем ему платить повторно?
Несмотря на казус, система штрафов уже успешно введена в некоторых японских ресторанах и получила не меньшее распространение нежели такая популярная услуга, как мезотерапия киев.
По мнению рестораторов, их клиенты обязаны реально оценивать свои аппетиты и только в соответствии с ними заказывать еду.
Диетологи, например, высказались за подобную систему штрафов: мол, она убережет японцев от переедания и научит более экономно относиться к еде.
Напомним, американские ученые немногим ранее доказали, что посетитель, получивший меню с указанием калорийности того или иного блюда ест меньше и больше думает о своем здоровье.
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