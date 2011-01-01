Наоми Осака в ураганном темпе рвется на вершину мирового рейтинга WTA

Японская теннисистка Наоми Осака показывает прекрасные результаты в 2021 году: побеждает на турнирах, имеет длительные победные серии, а проигрыши случаются очень редко и носят эпизодический характер.

По итогам сезона 2021 Осака имеет все шансы возглавить мировой рейтинг WTA– в настоящий момент у девушек нет безоговорочного №1, а японка входит в узкий круг теннисисток, которые показывают наиболее стабильную и качественную игру. Представим последние результаты Наоми Осаки в WTA-туре, оценим ее шансы на восхождение на первую строчку мировой табели о рангах.

Какова форма Осаки в 2021 году?

Даже в матчах с топовыми соперницами Осака почти всегда котируется высоко в БК, например, в 2021 году она шла фаворитом в БК «Винлайн»даже в матчах с такими топовыми соперницами, как американка Серена Уильямс и испанка Гарбинье Мугуруса. Чтобы быть в курсе последних результатов матчей и котировок на игры Наоми Осаки и других топовых теннисисток, рекомендуем установить мобильное приложениеWinline.

В 2021 году японка играет много и успешно. В частности, она выиграла AustralianOpen, также и на других турнирах проходила минимум по 3 раунда. В 2021 году по состоянию на 30 марта у Осаки всего лишь одно поражение (от Серены Уильямс 2:6, 6:2, 7:10 на турнире в Австралии), побед же 13. В конце марта Осака занимает 2-е место в мировом рейтинге. Выше лишь австралийка Эшли Барти, но ее вполне можно обойти с такой-то формой у японки. Шутка ли, начиная с 8 февраля Осака одержала 9 побед подряд, причем проиграла в этих матчах всего одну партию! Японка выделяется агрессивной игрой с большим количеством виннеров, она отлично подает и неплохо держит свою подачу. Также в силу молодого возраста (ей всего 23 года), она держит высокий уровень игры, темп и подвижность на протяжении всего матча. Совладать с теннисисткой, которая имеет такой впечатляющий арсенал удается единицам.

Наиболее значимые победы в 2021

В текущем сезоне Осака имеет ряд побед над топовыми соперницами из ТОП-20. Отметим викторию над испанкой Гарбинье Мугурусой (№13 WTA) 4:6, 6:4, 7:5. Мугуруса также в отличной форме, так что победа вдвойне престижна. Также в финале Открытого чемпионата Австралии Осака обыграла седьмую ракетку мира Серену Уильямс – 6:3, 6:4. На турнире в Майами японская теннисистка обыграла бельгийку Элизу Мертенс (№17) 6:3, 6:3. С интересом продолжим наблюдать за результатами Наоми Осаки в WTAтуре в 2021 году.