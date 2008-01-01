Как японский футболист Кейсуке Хонда объехал весь мир и оказался в Азербайджане

Один из самых известных японских футболистов в истории лучшие годы карьеры провел в московском ЦСКА и «Милане». После этого Кейсуке Хонда не задерживался ни в одном клубе дольше, чем на сезон, и, кажется, сосредоточился на профессиональном «туризме».

Япония — Нидерланды — Россия — Италия

Японец с мощной левой начинал карьеру в «Нагоя Грампус», где его заприметили скауты нидерландского «Венло». В начале 2008 года полузащитник перебрался в состав дебютанта Высшего дивизиона Нидерландов. Стремительное развитие хавбека привело его в московский ЦСКА. В конце 2009-го за японского плеймейкера «армейцы» выложили 6 миллионов евро, но игрок явно отбил все вложенные в него средства, за четыре года выиграв в составе «армейцев» два чемпионства, два Кубка страны и Суперкубок.

После ухода Кейсуке в 2014-м «красно-синие» только один раз завоевали «золото». Не грозят они ЦСКА и в этом сезоне. Букмекеры почти не сомневаются, что чемпионом в третий раз подряд станет «Зенит». Если скачать Winline Apk, на победу питерского клуба можно поставить с мизерным коэффициентом 1,01. Шансы ближайшего преследователя «Локомотива» оцениваются коэффициентом 22.

Кейсуке, мечтавший о карьере в большом европейском клубе, перешел в «Милан» в январе 2014-го. На Хонду в новом клубе возлагались большие надежды, но по-настоящему раскрыть свой потенциал он не смог. За 3,5 сезона в команде японец провел 92 матча, забив 11 мячей и сделав 14 голевых передач. Трофейную комнату полузащитника пополнил только один Суперкубок Италии. Но, стоит признать, что еще до прихода Кейсуке в «Милане» начался затяжной кризис, который не завершился до сих пор. За это время «россонери» ни разу не попали в тройку призеров чемпионата Италии. Эксперты, которые дают точные прогнозы на спорт, считают, что в этом сезоне «Милану» будет сложно попасть не только в тройку призеров, но и зацепиться за четвертое место, которая дает право сыграть в Лиге чемпионов.

Мексика — Австралия — Нидерланды — Бразилия — Азербайджан

После ухода из «Милана» летом 2017-м Хонда менял клубы как перчатки. Сперва японец довольно неожиданно перебрался в мексиканскую «Пачуку», но уже через год судьба забросила его на другой конец земного шара — в австралийский «Мельбурн Виктори». В обоих клубах он не только зарабатывал приличные деньги (зарплата в австралийском клубе, например, составляла 2,9 млн долларов в год), но и регулярно забивал. В 36 матчах за «Пачуку» он записал на свой счет 13 голов, в 18 играх за «Мельбурн» — 8 мячей.

Менее чем через год Хонда заскучал в Австралии и решил вернуться в Европу. Правда, перед этим он принял еще одно экзотичное предложение о работе, согласившись тренировать сборную Камбоджи. Игровую карьеру он при этом фактически не закончил, но находить новые клубы становилось все тяжелее. Осенью 2019-го 33-летний Хонда провел несколько месяцев в нидерландском «Витессе» под руководством экс-тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, а затем вновь пустился в путешествие за океан, подписав контракт с бразильским «Ботафого». В Южной Америке полузащитник также не задержался, а в феврале 2021-го игрок материализовался в португальском «Портимоненсе», однако здесь он провел рекордно мало времени. Клуб не успел внести его в заявку на чемпионат и был вынужден разорвать контракт спустя неделю.

Так японский футболист был вынужден в срочном порядке искать новый клуб. Учитывая, что в большинстве европейских чемпионатов заявочное окно уже было закрыто, выбор был невелик. В этих условиях Хонда все равно смог удивить, заключив соглашение с азербайджанским «Нефтчи». В составе новой команды японец провел четыре матча, но голами пока не отметился, а «нефтяники» за это время растеряли преимущество перед «Карабахом», пропустив конкурента на первое место в таблице.